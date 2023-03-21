На телеканале «Первый Псковский» вышел новый выпуск передачи «Секреты тела»

12:18, 21 марта 2023, ПАИ

На телеканале «Первый Псковский» вышел 13-й выпуск передачи «Секреты тела».

В этой программе специалисты расскажут о том, как укрепить мышцы плечевого пояса для правильной работы суставов, а также покажут простой комплекс упражнений, которые помогут снять боль, улучшить мобильность и укрепить мускулатуру.

Смотрите выпуски программы «Секреты тела» на телеканале «Первый Псковский» каждый вторник в 7:30, повтор — в субботу в 9:50.