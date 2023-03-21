Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Проезжую часть улицы Владимирской отремонтирует застройщик

Застройщик ООО «Эгле» отремонтирует улицу Владимирскую в деревне Родина до её передачи на баланс администрации сельского поселения. Об этом в группе микрорайона Родина сообщили представитель администрации Псковского района.

Специалисты отметили, что передача объекта на баланс ранее была нецелесообразной в связи с тем, что до настоящего момента улица Владимирская была не до конца застроена.

Фото: микрорайон "Родина"

«В настоящий момент осуществляются мероприятия по паспортизации улицы Владимирской с целью последующей передачи на баланс администрации СП «Завеличенская волость». Кроме того, до момента передачи застройщик обязан привести улично-дорожную сеть в надлежащее состояние», — пояснили в администрации.

Ранее жители микрорайона Родина обратились к губернатору Псковской области с просьбой оказать помощь в ремонте дороги. Они отметили, что дорога на улице Владимирской до сих пор находится на балансе у застройщика ООО «Эгле» и уже много лет не обслуживается. «Временно спасает ямочный ремонт, который осуществляется за счёт средств управляющей компании ООО «ПсковЖилСервис», — пояснили местные жители.

Прошлой весной в Пскове провели ямочный ремонт части улицы Никольской около ТЦ «Акваполис». Борис Елкин, на тот момент еще являющийся главой городской администрации, пояснил, что по поводу состояния покрытия на улице Никольской было очень много обращений, в том числе и отдельная петиция от жителей микрорайона Родина. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













21 марта 2023

36 классов закрыты на карантин по ОРВИ в школах Псковской области
21 марта 2023

С 21 марта запрещен выезд и выход на лёд Чудского и Тёплого озёр
21 марта 2023

До +10 градусов ожидается в Псковской области 22 марта
21 марта 2023

Псковский стилист назвала тренды в одежде сезона весна-лето 2023
21 марта 2023

Полицейские в Пскове нашли пропавшего после ссоры с матерью ребёнка
21 марта 2023

Студенты и педагоги ПсковГУ знакомят детей с дизайном в Артеке
21 марта 2023

Из-за затопленного подвала в доме №6 на Стахановской ПТС меняет всю теплотрассу
21 марта 2023

На телеканале «Первый Псковский» вышел новый выпуск передачи «Секреты тела»

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...