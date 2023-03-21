Проезжую часть улицы Владимирской отремонтирует застройщик

12:32, 21 марта 2023, ПАИ

Застройщик ООО «Эгле» отремонтирует улицу Владимирскую в деревне Родина до её передачи на баланс администрации сельского поселения. Об этом в группе микрорайона Родина сообщили представитель администрации Псковского района.

Специалисты отметили, что передача объекта на баланс ранее была нецелесообразной в связи с тем, что до настоящего момента улица Владимирская была не до конца застроена.

«В настоящий момент осуществляются мероприятия по паспортизации улицы Владимирской с целью последующей передачи на баланс администрации СП «Завеличенская волость». Кроме того, до момента передачи застройщик обязан привести улично-дорожную сеть в надлежащее состояние», — пояснили в администрации.

Ранее жители микрорайона Родина обратились к губернатору Псковской области с просьбой оказать помощь в ремонте дороги. Они отметили, что дорога на улице Владимирской до сих пор находится на балансе у застройщика ООО «Эгле» и уже много лет не обслуживается. «Временно спасает ямочный ремонт, который осуществляется за счёт средств управляющей компании ООО «ПсковЖилСервис», — пояснили местные жители.

Прошлой весной в Пскове провели ямочный ремонт части улицы Никольской около ТЦ «Акваполис». Борис Елкин, на тот момент еще являющийся главой городской администрации, пояснил, что по поводу состояния покрытия на улице Никольской было очень много обращений, в том числе и отдельная петиция от жителей микрорайона Родина.