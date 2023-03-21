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Общество

Полицейские в Пскове нашли пропавшего после ссоры с матерью ребёнка

В Пскове сотрудники полиции оперативно нашли потерявшегося семилетнего ребёнка. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

16 марта около 19:00 во время патрулирования на улице Кузбасской Дивизии к сотрудникам патрульно-постовой службы полиции УМВД России по городу Пскову обратилась взволнованная женщина 1981 года рождения, которая рассказала, что её семилетний сын потерялся по пути домой.

Сотрудники полиции немедленно приступили к поискам ребенка. Ориентировки на пропавшего без вести мальчика получили наряды полиции, а также народная дружина, задействованная в системе единой дислокации. При патрулировании они пристально осматривали улицы в поисках потерявшегося.

«Спустя недолгое время полицейский взвода № 4 отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД России по городу Пскову старший сержант полиции Константин Гусев совместно со стажером по должности полицейского ОБ ППСП УМВД России по городу Пскову Павлом Садовниковым нашли потерявшегося мальчика неподалеку от места пропажи и передали матери. Ребёнок пояснил, что поконфликтовал с мамой и решил убежать от неё, чтобы напугать», - сообщили в пресс-службе ведомства. 

Благодаря слаженным и быстрым действиям сотрудников полиции малыш был найден менее чем за полчаса и передан матери. Сейчас его жизни и здоровью ничто не угрожает.

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