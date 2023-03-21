Псковичей приглашают на лекцию об архитектуре церкви Георгия со Взвоза

14:45, 21 марта 2023, ПАИ

О великопольском происхождении изразцов знаменитого псковского храма расскажет псковичам археолог. «Лекторий для любознательных» состоится в Историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василёва. Об этом ПАИ сообщили в городской библиотеке.

В рамках программы «Археологи рассказывают» перед собравшимися в зале выступит старший научный сотрудник Псковского государственного объединенного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника» Алексей Яковлев.

Доклад, который он прочтёт, называется «Изразцы церкви Георгия со Взвоза в Пскове: сюжет, технология, великопольские истоки». Начало лектория в 16:00 по адресу: Псков, Октябрьский проспект, 19а.

Церковь Георгия со Взвоза – это памятник истории и культуры федерального значения XV-XIX веков, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Барабан этого храма украшен поясом прямоугольных зелёных (муравлёных) изразцов с растительными, зооморфными, антропоморфными и мифологическими мотивами, среди которых особенно примечателен изразец с китоврасом, размахивающим палицей.