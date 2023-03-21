До +10 градусов ожидается в Псковской области 22 марта

13:12, 21 марта 2023, ПАИ

Облачная с прояснениями погода ожидается на территории Псковской области завтра, 22 марта. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

Ночью будет преимущественно без осадков, днем местами прогнозируют небольшой дождь.

Будет дуть ветер западных направлений со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от -5 до 0 градусов, днем - от +5 до +10 градусов. Атмосферное давление будет низким.

Ранее сообщалось, что в Псковской области ожидается аномальное потепление.