Аномальное потепление ожидается в Псковской области
Второе подряд аномальное потепление принёс в европейскую часть России очередной атлантический циклон. В Европейской России пик потепления ожидается в четверг, сообщает метеоцентр «Фобос».
На Северо-Западе столбики термометров в середине дня поднимутся от +3 до +8 градусов.
При этом Русская равнина весь этот период проведёт в условиях аномального тепла. «В такой ситуации от снежного покрова уже к воскресенью практически ничего не останется», - отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось, что до +8 градусов ожидается сегодня в Пскове.
Комментарии: 0 Обсудить >>>