Аномальное потепление ожидается в Псковской области

10:14, 21 марта 2023, ПАИ

Второе подряд аномальное потепление принёс в европейскую часть России очередной атлантический циклон. В Европейской России пик потепления ожидается в четверг, сообщает метеоцентр «Фобос».

На Северо-Западе столбики термометров в середине дня поднимутся от +3 до +8 градусов.

При этом Русская равнина весь этот период проведёт в условиях аномального тепла. «В такой ситуации от снежного покрова уже к воскресенью практически ничего не останется», - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что до +8 градусов ожидается сегодня в Пскове.