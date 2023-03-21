У псковских кур обнаружен капилляриоз

13:41, 21 марта 2023, ПАИ

В середине марта в пробе куриного помёта в Псковской области обнаружили капиллярии, сообщили ПАИ в Псковской областной ветлаборатории.

Капилляриоз — это инвазионное заболевание, которое без своевременного лечения влечет за собой гибель части поголовья и крупные экономические потери. Возбудителем капилляриоза является нитевидный червь Capillaria, достигающий в длину 15 мм и заселяющий тонкий кишечник кур. Паразиты прикрепляются к слизистой, вызывая отек, кровоизлияние и раздражение. Самки откладывают яйца непосредственно в организме, после чего они с пометом заражают внешнюю среду. Капилляриоз чаще всего встречается у молодняка, а также у взрослой птицы с ослабленным иммунитетом, рост инвазии наблюдается летом.

Дождевые черви и дикие птицы являются переносчиком капиллярий. В период от 9 суток до 3 недель проявляются первые признаки заражения, если инвазия слабая, проявления могут отсутствовать.

При сильной степени заражения с птицей происходят изменения, такие как потеря аппетита, обезвоживание, расстройство пищеварения, снижение веса, взъерошенность и тусклость перьевого покрова, отставание в развитии и росте. При вскрытии пищевода — участки некроза, кровоизлияния, множество капиллярий, рассказали специалисты.

Постановка диагноза проводится на основании клинических симптомов и результатов исследования фекалий по методу Фюллеборна. Посмертно болезнь диагностируют путем вскрытия органов пищеварения и выявления в них круглых гельминтов.

Чтобы предупредить заболевание, при строительстве помещений для кур выбирают сухие с мягкой почвой и ровным рельефом места. Также следует ограничить выпас кур после дождя. Следить за кормлением, температурой, влажностью, влияющими на иммунитет птицы. Места содержания и выпаса необходимо регулярно убирать.

«Если вы заметили у своих кур подобные симптомы или просто хотите проверить птиц, обращайтесь в Псковскую облветлабораторию», — предлагают псковичам.