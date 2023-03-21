Более 300 случаев COVID-19 выявили в Псковской области за неделю

15:35, 21 марта 2023, ПАИ

Количество случаев заражения коронавирусом выросло на 121 случай (на 46,5 %) на этой неделе в Псковской области. Заболеваемость составила 61,42 на 100 тысяч населения (381 случай), что выше, чем по РФ, на 7,5 %. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора по Псковской области.

В частности, зафиксировано 367 случаев заболевания в форме ОРВИ, или 96,3 % от общего числа, 14 случаев пневмонии, или 3,7 %. Среди заболевших на прошедшей неделе 12,6 % – дети до 18 лет (48 человек), 87,4 % – взрослые.

Среднеобластной уровень заболеваемости превышен в девяти муниципальных образованиях: Бежаницком, Дедовичском, Псковском, Новосокольническом, Струго-Красненском, Палкинском, Опочецком и Пушкиногорском районах, а также в Пскове. Отмечается, что в 1,5-3 раза областная заболеваемость превышена в Пскове, Струго-Красненском, Палкинском, Опочецком и Пушкиногорском районах.

В Пскове заболеваемость на прошедшей неделе выросла на 37,8 % (на 54 случая) и составила 94,07 на 100 тысяч населения, что выше среднеобластной заболеваемости в 1,5 раза.

За неделю выполнено 8 227 исследований на COVID-19, охват тестированием составил 189,25 на 100 тысяч населения.