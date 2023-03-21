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Экономика

Экономист спрогнозировал уровень ключевой ставки ЦБ к концу года

Ключевая ставка Центробанка России к концу года будет снижена до 7%, при этом в текущем году сохраняются риски ускорения инфляции, которая, однако, не превысит 6%, считает главный экономист госкорпорации ВЭБ.РФ Андрей Клепач, комментарий которого приводится в официальном Telegram-канале ВЭБа.

«Мы ожидаем, что к концу года ключевая ставка будет понижена до 7%», — сообщил Клепач, говоря о динамике ключевой ставки ЦБ РФ в 2023 году.

Он отметил, что в этом году наблюдается замедление общего роста цен. Месячная инфляция в феврале снизилась до 0,46% с 0,84% в январе, в годовом выражении — до 11% с 11,8%, а недельная инфляция в феврале-марте приблизилась к нулевой. «В ближайшие месяцы мы ожидаем, что годовая инфляция временно опустится ниже 4% из-за ее высокого уровня в прошлом году. Это называется эффектом высокой базы», — добавил Клепач, передает агентство «Прайм».

При этом сохраняются риски ускорения инфляции, однако, по оценке ВЭБа, она не должна превысить 6%. Риски могут быть связаны с усилением санкционных ограничений, ведущих к ограничению российского экспорта, ослаблению рубля, а также росту цен на импортные товары «при ограничении возможностей увеличить их предложение».

«В то же время ограниченность потребительского спроса и высокие запасы зерна будут сдерживать рост потребительских цен», — заключил Клепач.

ЦБ РФ на прошлой неделе сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых и прогноз по инфляции в 2023 году на уровне 5–7% с возвратом к 4% в 2024 году.

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