Борис Елкин рассказал о предстоящем назначении нового заместителя

14:23, 21 марта 2023, ПАИ

Завершено ли реформирование административной структуры городской власти, рассказал глава Пскова Борис Елкин в эфире программы «Оглавление» на «Серебряном дожде» (88.3 FM) в Пскове.

«Изменений всегда будет много, так как в администрации города работает около восьми тысяч человек. Данный процесс постоянный, и у нас есть вакансии, в том числе и на руководящие должности. Изменения будут», - ответил на соответствующий вопрос гость студии.

Речь, в частности, идет о вакансии заместителя. «Стараемся взращивать кадры из текущего состава. В целом в администрации много специалистов, которые хотят расти в профессиональной деятельности. Но эту должность займет человек из другой структуры», - отметил Борис Елкин.