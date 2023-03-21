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Общество

В России дан старт профориентационной кампании «Билет в будущее – 2023»

Всероссийский экспертный совет проходит в рамках начала фестиваля «Билет в будущее» на площадке одноименного форума, который открывает профориентационную кампанию в России в 2023 году, 21 марта. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Фонда гуманитарных проектов. 

Под председательством руководителя Фонда гуманитарных проектов Ивана Есина и директора департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения Сергея Неумывакина состоялась четырехчасовая сессия при участии более 40 ведущих ученых, общественных деятелей, представителей крупнейших российских компаний, федеральных и региональных чиновников от образования со всей страны.

Торжественное мероприятие, ставшее центральным событием федеральной профориентационной повестки недели, проходит в резиденции губернатора Екатеринбурга. Среди прочих вопросов эксперты обсудили темы профориентационного минимума, который будет внедрен в российских школах уже в этом году.

Представители крупных российских компаний, принимающих участие в форуме, ответили на запрос, сформулированный недавно президентом РФ, о необходимости вовлечения бизнес-партнеров в развитие профориентационной отрасли в России. Также в бурной дискуссии, модерируемой руководителем проекта «Билет в будущее», нашли отражение вопросы методического характера, мнения заслуженных педагогов страны и новые научные сведения в рамках развития личности в системе государственной поддержки профориентации.

Фото: пресс-служба Фонда Гуманитарных проектов

«Хотелось бы напомнить, что в этом году по поручению президента РФ проводится Год педагога и наставника в России. Я уверен, что «Билет в будущее» станет одним из ключевых профориентационных проектов в рамках этого почетного года. Мы обязательно проведем подобные фестивали, а также форумы и мультимедийные выставки в нескольких десятках городов по стране. Экспертный совет станет нашим основным форматом для консультаций с научным, методическим, педагогическим сообществами России для совершенствования «Билета в будущее», который в 2023 году охватит нарастающим итогом более 2 миллионов школьников», – отметил член Общественной палаты РФ Иван Есин.

В фестивале в Екатеринбурге также принимает участие регоператор проекта от Псковской области Елена Рыбальская. Отметим, в 2022 году в проекте от Псковской области принимали участие 53 школы, а площадками для проведения профессиональных проб выступили 11 организаций среднего профессионального и дополнительного образования региона. В общей сложности участвовали около 2000 школьников региона и вместе с ними 53 педагога-навигатора. 

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