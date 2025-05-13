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Общество

Сирены услышат жители Псковской области 14 мая

14 мая в Псковской области пройдёт плановая проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Фото: телеграм-канал Михаила Ведерникова

В 8:00 и в 8:10 на региональном уровне, в 8:20 на муниципальном уровне будут включены электросирены и сиренно-речевые установки для передачи сигнала «Внимание всем». Затем будет передано речевое сообщение «Техническая проверка». В 12:00 и в 12:10 проверка работоспособности средств оповещения пройдёт в Пскове и Великих Луках.

Проверка проводится с целью оценки готовности системы оповещения по своевременному доведению до населения информации и сигналов оповещения. Псковичей просят сохранять спокойствие, так как подача звуковых сигналов плановая.

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