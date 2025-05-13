30 мая вступят в силу новые правила перевода денег и снятия наличных

07:45, 13 мая 2025, ПАИ

30 мая вступят в силу новые правила перевода денег между физлицами, пишет Газета.ru. Основное нововведение – это возможность переводить по упрощенной идентификации сумму в размере до 100 тысяч рублей.

Новые правила расширят возможности для переводов без идентификации. Граждане смогут, используя упрощенную идентификацию, осуществлять переводы до 100 тысяч рублей. Ранее порог составлял лишь 15 тысяч рублей. Этот лимит распространяется и на эквивалентные суммы в иностранной валюте.

Процедура упрощенной идентификации предполагает указание только имени, фамилии, отчества и паспортных данных. Полная идентификация требует дополнительной информации, включая адрес регистрации и фактического проживания, а также указание цели перевода и бенефициаров.

Изменения, которые вскоре вступят в силу, необходимы для эффективной борьбы с легализацией незаконных, преступных доходов, то есть с отмыванием денег. Также новые меры позволят бороться с выводом капитала за границу, с мошенниками, которые выманивают у россиян огромные суммы денег.

С 30 мая также совершенствуются меры по снятию наличных через банкоматы. При попытке снятия значительных сумм пройдет проверка на признаки мошенничества. При выявлении таких признаков банк наложит ограничение, и снять можно будет не более 50 тысяч рублей в сутки за 48 часов.

Еще одно нововведение позволит россиянам наделять близких статусом на одобрение денежных операций – в этом случае без их согласия человек не сможет выполнить перевод средств. Эта мера поможет защитить пожилых людей, которые чаще всего становятся жертвами мошенников.