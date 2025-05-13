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Общество

30 мая вступят в силу новые правила перевода денег и снятия наличных

30 мая вступят в силу новые правила перевода денег между физлицами, пишет Газета.ru. Основное нововведение – это возможность переводить по упрощенной идентификации сумму в размере до 100 тысяч рублей.

Фото: ПАИ

Новые правила расширят возможности для переводов без идентификации. Граждане смогут, используя упрощенную идентификацию, осуществлять переводы до 100 тысяч рублей. Ранее порог составлял лишь 15 тысяч рублей. Этот лимит распространяется и на эквивалентные суммы в иностранной валюте.

Процедура упрощенной идентификации предполагает указание только имени, фамилии, отчества и паспортных данных. Полная идентификация требует дополнительной информации, включая адрес регистрации и фактического проживания, а также указание цели перевода и бенефициаров.

Изменения, которые вскоре вступят в силу, необходимы для эффективной борьбы с легализацией незаконных, преступных доходов, то есть с отмыванием денег. Также новые меры позволят бороться с выводом капитала за границу, с мошенниками, которые выманивают у россиян огромные суммы денег.

С 30 мая также совершенствуются меры по снятию наличных через банкоматы. При попытке снятия значительных сумм пройдет проверка на признаки мошенничества. При выявлении таких признаков банк наложит ограничение, и снять можно будет не более 50 тысяч рублей в сутки за 48 часов.

Еще одно нововведение позволит россиянам наделять близких статусом на одобрение денежных операций – в этом случае без их согласия человек не сможет выполнить перевод средств. Эта мера поможет защитить пожилых людей, которые чаще всего становятся жертвами мошенников.

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