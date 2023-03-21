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Чемпионат и первенство СЗФО по ММА пройдут в Великих Луках

Чемпионат среди мужчин и первенство среди юношей и юниоров Северо-Западного федерального округа пройдут в Великих Луках. Соревнования продлятся несколько дней, с 23 по 27 марта, сообщает портал Luki-News.

Фото здесь и далее: портал Luki-News

Площадкой для проведения соревнований станет спортивно-оздоровительный комплекс «Стрелец». В Великие Луки приедут бойцы из Калининградской, Архангельской, Новгородской, Вологодской, Ленинградской, Мурманской областей, а также из Санкт-Петербурга и Республик Коми и Карелии. Также выступят представители Псковской области.

Чемпионат СЗФО по ММА будет проводиться среди мужчин, а первенство – среди юношей 12-13, 14-15 и 16-17 лет, а также юниоров в возрасте 18-20 лет. Награждать спортсменов будут как в личных соревнованиях, так и в командном зачете среди субъектов России.

24 марта в 13:00 состоится торжественное открытие чемпионата и первенства СЗФО по ММА. В этот день также с 11:00 будут проходить предварительные поединки и финальные бои возрастной группы 18-20 лет.

25 марта предварительные бои продолжатся, а 26 марта состоятся финальные встречи и награждение победителей и призеров.

По результатам этих соревнований будет произведен отбор бойцов на первенство России.

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