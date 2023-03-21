В Пскове планируют открыть часть общественных туалетов

15:55, 21 марта 2023, ПАИ

Откроют ли общественные туалеты для псковичей и туристов, рассказал глава Пскова Борис Елкин в эфире программы «Оглавление» на «Серебряном дожде» (88.3 FM) в Пскове.

«Сейчас они, к сожалению, закрыты, потому что вандалы с корнем вырывали унитазы», - пояснил он.

В настоящее время рассматривают вариант их передачи на баланс. «Возможно, часть туалетов оставят», - сказал Борис Елкин и добавил, что, скорее всего, будет назначен человек, контролирующий их работу.