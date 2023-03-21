Всероссийский фестиваль авторской песни и поэзии пройдет в Изборске

17:04, 21 марта 2023, ПАИ

Юбилейный Всероссийский фестиваль авторской песни и поэзии «Изборская крепость» пройдет в Изборске 7-9 июля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Изборского музея-заповедника.

В Государственном музее-заповеднике жители и гости региона смогут услышать произведения известных бардов региона, а также исполнителей из соседних областей.

Помимо выступлений конкурсантов, в рамках фестиваля пройдет вечер песни у костра «Гитара по кругу». Фестиваль завершится гала-концертом 9 июля. Вход свободный.

В этом году организаторы конкурса решили провести конкурс по целому ряду номинаций.

Основные номинации (лауреаты, дипломанты):

- автор-исполнитель (полный автор);

- автор-исполнитель произведения на чужие стихи (композитор);

- поэт;

- исполнитель;

- дуэты и ансамбли.

Специальные номинации (дипломанты):

- «Надежда фестиваля» (для лиц моложе 16 лет);

- за лучшее исполнение историко-патриотической песни;

- за лучшее исполнение туристической песни.

Приз зрительских симпатий вручат участнику конкурсной программы, набравшему наибольшее число голосов зрителей.

Приём заявок для участия в фестивале начнётся 1 июня и продлится до 7 июля.

Заявки на участие в конкурсной программе фестиваля можно подать по электронному адресу: igor_plohov@list.ru с пометкой «фестиваль Изборская крепость». Вопросы по участию и организации фестиваля можно присылать на электронную почту: igor_plohov@list.ru.

Организаторами мероприятия выступают ПРОО «Псковские барды» и Государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник «Изборск».