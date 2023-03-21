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Культура

Всероссийский фестиваль авторской песни и поэзии пройдет в Изборске

Юбилейный Всероссийский фестиваль авторской песни и поэзии «Изборская крепость» пройдет в Изборске 7-9 июля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Изборского музея-заповедника.  

Фото: пресс-служба Изборского музея-заповедника

В Государственном музее-заповеднике жители и гости региона смогут услышать произведения известных бардов региона, а также исполнителей из соседних областей.  

Помимо выступлений конкурсантов, в рамках фестиваля пройдет вечер песни у костра «Гитара по кругу». Фестиваль завершится гала-концертом 9 июля. Вход свободный. 

В этом году организаторы конкурса решили провести конкурс по целому ряду номинаций.

Основные номинации (лауреаты, дипломанты): 
- автор-исполнитель (полный автор); 
- автор-исполнитель произведения на чужие стихи (композитор); 
- поэт; 
- исполнитель; 
- дуэты и ансамбли. 

Специальные номинации (дипломанты): 
- «Надежда фестиваля» (для лиц моложе 16 лет); 
- за лучшее исполнение историко-патриотической песни; 
- за лучшее исполнение туристической песни. 

Приз зрительских симпатий вручат участнику конкурсной программы, набравшему наибольшее число голосов зрителей. 

Приём заявок для участия в фестивале начнётся 1 июня и продлится до 7 июля. 

Заявки на участие в конкурсной программе фестиваля можно подать по электронному адресу: igor_plohov@list.ru с пометкой «фестиваль Изборская крепость». Вопросы по участию и организации фестиваля можно присылать на электронную почту: igor_plohov@list.ru. 

Организаторами мероприятия выступают ПРОО «Псковские барды» и Государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник «Изборск». 

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