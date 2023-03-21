Три сквера собираются благоустроить в Пскове за счет федеральных средств

17:06, 21 марта 2023, ПАИ

О проектах, которые представят на голосование для благоустройства в рамках федерального проекта «Комфортная городская среда» в этом году, рассказал глава Пскова Борис Елкин в эфире программы «Оглавление» на «Серебряном дожде» (88.3 FM) в Пскове.

Проекты будут представлены двумя блоками, первый – на разработку проектно-сметной документации. В него войдут:



– сквер у гостиницы «Рижская»;



– сквер на улице Вокзальной у виадука;



– парковая зона, примыкающая к памятнику Красной армии в Крестах;



– сквер «с гномиками» в центре Пскова.



Второй блок – порядка 15 спортплощадок в разных частях Пскова.

Напомним, что победителя определит рейтинговое голосование через портал проекта «Комфортная городская среда».