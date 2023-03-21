В Псковской области ждут упрощённого подхода к ремонту жилых домов – памятников архитектуры

21:54, 21 марта 2023, ПАИ

В Псковской области ждут упрощённого подхода к ремонту жилых домов – памятников архитектуры. Об этом на пресс-конференции в медиацентре ПАИ рассказал председатель регионального комитета по охране объектов культурного наследия Вадим Нэдик.

Этот вопрос обсуждался на круглом столе «Актуальные вопросы государственной охраны объектов культурного наследия» в Совете Федерации.

«Важнейший вопрос — ремонт объектов культурного наследия, которые находятся в многоквартирных домах. В области таких объектов около 200, из них 47 — в Пскове. Сложность заключается в их содержании и ремонте. Перед любыми манипуляциями в таких зданиях нужны проект, сопутствующие научные исследования, а проект должен завершаться комплексной государственной историко-культурной экспертизой. Причем всё это необходимо, даже, например, чтобы отремонтировать фасад: мы же вторгаемся в предмет охраны. При этом никаких дополнительных сборов с собственников квартир в памятнике нет. Но ведь для ремонта обычного дома нужна одна сумма, а для ремонта объекта культурного наследия — другая, большая. А разницу кто будет компенсировать? На встрече прозвучало, что эту разницу должно взять на себя государство», — отметил Вадим Нэдик.

По его словам, «упрощённый ремонт» таких объектов возможен, но только если он не будет затрагивать предмет охраны. В этом случае государственная историко-культурная экспертиза не понадобится.

«Кроме того, планируется управление таким домом в части ремонта всё-таки де-юре передать управляющей компании. А то сейчас мы ведём переписку с каждым из собственников квартир насчёт ремонтных работ, не вступая во взаимодействие с управляющими компаниями», — пояснил Вадим Нэдик.

В заключение он добавил, что внесение необходимых изменений в 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия» может быть уже в этом году.