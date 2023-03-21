Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Псковской области ждут упрощённого подхода к ремонту жилых домов – памятников архитектуры

В Псковской области ждут упрощённого подхода к ремонту жилых домов – памятников архитектуры. Об этом на пресс-конференции в медиацентре ПАИ рассказал председатель регионального комитета по охране объектов культурного наследия Вадим Нэдик.

Этот вопрос обсуждался на круглом столе «Актуальные вопросы государственной охраны объектов культурного наследия» в Совете Федерации. 

«Важнейший вопрос — ремонт объектов культурного наследия, которые находятся в многоквартирных домах. В области таких объектов около 200, из них 47 — в Пскове. Сложность заключается в их содержании и ремонте. Перед любыми манипуляциями в таких зданиях нужны проект, сопутствующие научные исследования, а проект должен завершаться комплексной государственной историко-культурной экспертизой. Причем всё это необходимо, даже, например, чтобы отремонтировать фасад: мы же вторгаемся в предмет охраны. При этом никаких дополнительных сборов с собственников квартир в памятнике нет. Но ведь для ремонта обычного дома нужна одна сумма, а для ремонта объекта культурного наследия — другая, большая. А разницу кто будет компенсировать? На встрече прозвучало, что эту разницу должно взять на себя государство», — отметил Вадим Нэдик.

По его словам, «упрощённый ремонт» таких объектов возможен, но только если он не будет затрагивать предмет охраны. В этом случае государственная историко-культурная экспертиза не понадобится.

«Кроме того, планируется управление таким домом в части ремонта всё-таки де-юре передать управляющей компании. А то сейчас мы ведём переписку с каждым из собственников квартир насчёт ремонтных работ, не вступая во взаимодействие с управляющими компаниями», — пояснил Вадим Нэдик.

В заключение он добавил, что внесение необходимых изменений в 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия» может быть уже в этом году.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













21 марта 2023

Арбитражный суд Псковской области снял ряд ограничений с предприятия «Евро-Керамика Печоры»

21 марта 2023

При реставрации храма в Печорах используют биоцидную обработку поверхности
21 марта 2023

Ключи от благоустроенной квартиры вручили жителю Усвятского района

21 марта 2023

Свадебную консультацию получат молодожёны 25 марта в Пскове
21 марта 2023

Великолукский спортклуб представит область на всероссийских соревнованиях

21 марта 2023

Акция «Окопные свечи» прошла в Великолукском районе

21 марта 2023

Использовать моторные плавсредства запретят в Псковской области с 1 апреля
21 марта 2023

Великолукский депутат намерена войти в группу по работе в соцсетях при Совфеде

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...