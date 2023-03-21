Борис Елкин: Проект капремонта Ольгинского моста в стол не лёг

16:49, 21 марта 2023, ПАИ

Планируется ли капитальный ремонт Ольгинского моста в Пскове, рассказал глава города Борис Елкин в эфире программы «Оглавление» на «Серебряном дожде» (88.3 FM) в Пскове.

«В этом году планируем завершить проектирование и просить денег у федерального центра. Не скрою, мы сейчас его [проект. — Прим. ред.] немного облегчаем. Этот проект не положен в стол, ни в коем случае. Ольгинский мост требует полноценного капитального ремонта, но мы понимаем, что объем необходимых средств очень большой», — сказал глава города.

Борис Елкин также подчеркнул, что на данный момент более важный для области проект, который необходимо реализовывать, — это Северный обход.

Ранее сообщалось, что на Ольгинском мосту в Пскове проводят работы по снятию старого асфальта.