Преподаватели ПсковГУ выступили на конференции в Петербурге

17:57, 21 марта 2023, ПАИ

С докладами на LI Международной научной филологической конференции имени Людмилы Вербицкой выступили ученые Псковского государственного университета. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Руководитель социогуманитарной лаборатории ПсковГУ Наталья Большакова рассказала о «детских» словах в диалектном дискурсе (на материале псковских говоров). В ее докладе сделан вывод о том, что, несмотря на небольшой корпус слов, составляющих основу «родительского языка», коммуникативные формы взрослого речевого поведения, направленного на ребенка, позволяют выявить некоторые особенности диалектной детской речи. Также они позволяют охарактеризовать имитационную речь взрослых в общении с ребенком и другими коммуникантами.

Доцент кафедры русского языка и русского языка как иностранного ПсковГУ Лина Воробьева рассказала о некоторых библейских именах в русских и литовских устойчивых сравнениях. Проведенный педагогом анализ показал, что иногда библейский сюжет или образ могут служить почвой для появления в разных языках сразу нескольких устойчивых сравнений библейского происхождения. В русском и литовском языках обнаружены как сходные по образу и структуре единицы, так и специфические.

Добавим, что конференция проходила в Санкт-Петербургском государственном университете с 14 по 21 марта.