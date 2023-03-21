«Не по приказу, а по зову сердца»: участники форума студенческих СМИ поделились опытом работы

18:21, 21 марта 2023, ПАИ

Как должна быть выстроена информационная работа российских вузов? Как рассказать о научной жизни, чтобы это было интересно? Что важнее – качество или количество контента? О чем писать пресс-службе университетов и как создать крепкую команду студСМИ?

Эти и другие вопросы обсудили проректоры и начальники управлений по информационной политике и связям с общественностью российских и белорусских вузов, которые стали участниками Международного форума студенческих СМИ «Индустрия медиа».

Встречи профессионалов прошли под руководством заместителя директора Департамента информационной политики и комплексной безопасности Министерства науки и высшего образования РФ Анны Гуреевой. Целый ряд мероприятий, диалоговых площадок и круглых столов подарил возможность обменяться опытом, найти общие темы и наметить пути сотрудничества. Участники рассказали об особенностях выстраивания медийной повестки вузов, поделились способами производства актуального контента и привлечения аудитории, ведения социальных сетей.

Память поколений

В числе важных вопросов участники диалога обсудили информационную работу по патриотическому воспитанию молодежи. О масштабном проекте Министерства науки и высшего образования РФ «Научный полк» рассказала медиаэксперт ведомства Екатерина Крючкова.

Патриотическая акция «Научный полк» стартовала весной 2003 года. «Для нас это был совершенно новый формат. У нас есть федеральная акция «Бессмертный полк». И по аналогии с этой акцией мы решили сделать свой «Научный полк». Я убеждена, что это миссия нашего поколения – сохранить память о судьбах ребят, которые, будучи студентами высшей школы, поменяли рубашку на военную форму – пошли защищать Родину. Мы должны помнить о тех преподавателях, которые работали до войны, до эвакуации институтов, о тех ученых, которые обеспечили победу своими научными открытиями, о том поколении, которое в сложные послевоенные годы формировало уникальную советскую высшую школу», – подчеркнула Екатерина Крючкова.

В прошлом году акция проходила с середины апреля по 22 июня. 447 вузов страны разместило на своих ресурсах свыше 12 тысяч публикаций, посвященных этой акции. В социальных сетях с хештегом #научныйполк было размещено порядка 9 тысяч публикаций, охват аудитории составил около 10 млн человек. «Нас вдохновляют эти цифры, но хочется большего, хочется, чтобы эта память продолжилась», – сказала она.

Екатерина Крючкова уверена, что сегодня патриотический контент нужен, в первую очередь, нам самим, поколению ветеранов. «Те ребята, которые пришли после нас, будут учиться на наших воспоминаниях, и мы не имеем права проигнорировать этот пласт исторической памяти», – сказала она.

Методов подачи материала много: цитаты из воспоминаний ветеранов, видеоистории экспонатов из музеев и т. д. Иногда истории, которые публикуются в рамках проекта, разлетаются по всей России и собирают тысячи комментариев. «Однажды, разбирая письма, я увидела фотографию с улыбкой, которую невозможно спутать ни с кем. Со снимка смотрел Юрий Алексеевич Гагарин. Уже будучи известным человеком, он приехал к своему преподавателю, который в тот момент работал в университете в Карелии, и благодарил его за то, что тот когда-то учил его, мальчишку, правильно разминировать мины. На память остался архивный снимок, и эта история, опубликованная в 2021 году, разлетелась по всей России. Я видела ее в пабликах различных школ и вузов», – рассказала автор проекта.

Представители российских и белорусских вузов положительно отозвались об акции и рассказали о своем участии в этом и подобных проектах. «Здесь есть что рассказать каждому вузу. В этом году наш университет с удовольствием поддержит эту акцию», – отметил начальник управления по связям с общественностью Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова Андрей Сенотрусов.

В акции принимает участие и Мордовский государственный университет. Причем, как отметила его представитель – директор департамента по связям с общественностью Ирина Сокольникова, «не по приказу и по письму, а по зову сердца». «Мы делаем посты и видеоформаты. Хочу вам сказать спасибо за эту акцию. Ребята проникаются этими историями», – сказала она.

Важность патриотической работы отметили и коллеги из Белоруссии. По словам представителя одного из вузов, в стране нет проекта, похожего на «Научный полк», но все университеты в социальных сетях ближе ко Дню Победы публикуют истории об участниках войны. А в рамках учебной программы студенты нередко пишут курсовые и дипломные работы на эту тему.

От идеи до реализации

В разговор о работе университетских СМИ включилась и начальник медиацентра Белорусского национального технического университета Ирина Камадей. По ее словам, медиацентр в вузе был создан 2018 году. «Единой структуры медиа в белорусских университетах нет – во всех вузах она разная. В нашем университете есть центр информационных технологий, который занимается сайтом, и есть медиацентр, который непосредственно отвечает за присутствие в медиапространстве», – пояснила она.

В структуре медиацентра работают пресс-служба, фотовидеостудия и газета вуза. В штате трудится порядка 20 человек, также есть внештатные работники – студенты, которые помогают закрывать определенные задачи.

«По сути, мы работаем как рекламное агентство полного цикла – от идеи до ее полной реализации. Только что баннеры не печатаем сами», – отметила Ирина Камадей.

В вузе 17 факультетов, шесть филиалов и другие подразделения. Каналом обратной связи с целевой аудиторией является горячая линия, которая помогает оперативно снимать проблемные вопросы.

Интересная находка медиацентра – новостные дайджесты. «Это размещение в социальных сетях коротких видео на несколько минут, когда ведущий рассказывает коротко о прошедших мероприятиях. На мой взгляд, радиовещание или телевидение в университете – это не совсем тот инструмент, которым можно зацепить студента или преподавателя, у которого есть буквально пять минут свободного времени в перерыве. Здесь нужно зацепить чем-то быстрым, но информативным», – рассказала Ирина Камадей, добавив, что дайджесты востребованы и набирают около 10 тысяч просмотров.

Кроме того, университетские СМИ рассказывают о мероприятиях вуза, прививая студентам информационную и правовую культуру. «Мы рассказываем, куда они могут направить свою энергию, чем могут гордиться: своей страной, своим университетом – через реальные примеры. Это воспитывает гражданственность», – сказала она.

Студенты – о студентах

Представители российских и белорусских университетов также организовали дискуссионную площадку «Студенческие медиа как часть информационной политики вузов».

Сегодня молодежные медиа – неотъемлемая часть университетской жизни.

Они включают в себя новости, освещение мероприятий вуза, актуальную и доступную информацию, площадку для взаимодействия и обмена опытом, создание и реализацию медиапроектов, участие представителей медиацентров в республиканских и всероссийских конкурсах.

Студенческие СМИ помогают обучающимся взаимодействовать с вузом, учитывают интересы студентов, показывают объективность в подаче информационного материала. В них каждый студент, у которого есть интерес к сфере медиа, может реализовать себя, не имея образования по профильному направлению.

В Псковском государственном университете уже более года работает редакция молодежного медиа «ТОЛК». Это более 20 ребят из разных институтов ПсковГУ. Они говорят о псковской молодежи и учебе, делятся новостями и репортажами, видеороликами и интервью с преподавателями и интересными людьми, лонгридами и подкастами. Запущен ряд тематических проектов, которые успели полюбиться студентам вуза. В их числе «Игра Крокодил», «Глупые вопросы», «Чтения». Опытом работы ребят поделилась начальник управления информационной политики и связей с общественностью ПсковГУ Ольга Лосская.

Добавим, что первый российско-белорусский форум студенческих СМИ «Индустрия медиа» был инициирован Министерством науки и высшего образования РФ. Участие в нем приняли делегации из 10 российских и 10 белорусских вузов: в Псков приехали как представители ректората и управленческого звена, так и учащиеся. По итогам встреч начальники управлений по информационной политике и связям с общественностью университетов пришли к пониманию того, что такой диалог необходимо продолжать. А значит, второму форуму студенческих СМИ «Индустрия медиа» – быть!

Светлана Синцова