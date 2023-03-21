Свадебную консультацию получат молодожёны 25 марта в Пскове

19:37, 21 марта 2023, ПАИ

В Особняке Лавринского состоится день открытых дверей «Свадебный консультант», сообщает Telegram-канал «Особняк Лавринского».

Молодожёны смогут задать вопросы о том, как распланировать свадьбу. Главным спикером станет ивент-иллюстратор Евгения Морозова. Она расскажет, почему иллюстратор может быть полезен.

Мероприятие состоится в Пскове 25 марта в 17:30 в Особняке Лавринского. Вход свободный по предварительной записи.