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Общество

Свадебную консультацию получат молодожёны 25 марта в Пскове

Фото Telegram-канал «Особняк Лавринского»

В Особняке Лавринского состоится день открытых дверей «Свадебный консультант», сообщает Telegram-канал «Особняк Лавринского».  

Молодожёны смогут задать вопросы о том, как распланировать свадьбу. Главным спикером станет ивент-иллюстратор Евгения Морозова. Она расскажет, почему иллюстратор может быть полезен.

Фото Telegram-канал «Особняк Лавринского»

Мероприятие состоится в Пскове 25 марта в 17:30 в Особняке Лавринского. Вход свободный по предварительной записи.  

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