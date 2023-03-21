Великолукский спортклуб представит область на всероссийских соревнованиях

19:17, 21 марта 2023, ПАИ

В городе Великие Луки на базе МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12 им. Маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского» и МАОУ «Инженерно-экономический лицей» состоялся региональный этап Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов. Об этом сообщает комитет по образованию Псковской области.

Участие в играх приняли шесть школьных спортивных клубов из Псковского, Локнянского, Куньинского, Красногородского, Великолукского районов и города Великие Луки.

По итогам всех испытаний победителем регионального этапа Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов стал школьный спортивный клуб «Локомотив» МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12 им. Маршала Советского Союза К. К Рокоссовского» г. Великие Луки.

Поздравляем ребят с высокими результатами и желаем успешно представить Псковскую область на всероссийском этапе, который состоится в мае 2023 года на базе ФГБОУ «Всероссийский детский центр «Смена» в городе Анапе Краснодарского края.