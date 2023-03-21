Ключи от благоустроенной квартиры вручили жителю Усвятского района

20:17, 21 марта 2023, ПАИ

В администрации Усвятского района состоялось вручение ключей от благоустроенной квартиры Роману Петрову. Об этом сообщает газета «Новая жизнь».

18-летний Роман Петров из деревни Рагозы получил ключи от благоустроенной квартиры в рамках предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, на условиях социального найма специализированного жилья. Квартира полностью готова к проживанию и соответствует санитарным и техническим требованиям: есть центральное отопление, вода, свет, газ.

Ключи с пожеланиями добра и счастья вручил юноше глава Усвятского района Дмитрий Петров. На торжественной церемонии также присутствовали начальник управления по экономике и имущественным отношениям Александр Шевков и руководитель территориального отдела Усвятского района комитета по социальной защите Псковской области Ольга Щагина, которая выразила готовность поддержать в любой ситуации, а также разъяснила права и обязанности новому жильцу.

Ольга Щагина, руководитель территориального отдела Усвятского района комитета по социальной защите Псковской области, сообщила, что с начала 2020 года в Усвятском районе детям-сиротам передано в пользование на условиях соцнайма восемь квартир. В течение пяти лет отдел плотно работает с нанимателем жилого помещения и ежегодно составляет акты-обследования данного жилья. Только по истечении пятилетнего срока мы выходим с ходатайством в администрацию района о возможной приватизации. Именно через пять лет при соблюдении всех условий пользования жилым помещением наниматель вправе приватизировать квартиру.

Порядок действий при получении жилищного помещения: