При реставрации храма в Печорах используют биоцидную обработку поверхности

20:42, 21 марта 2023, ПАИ

В Псково-Печерском монастыре продолжается реставрация храма в честь праведного Лазаря Четверодневного, сообщает группа «Псковская епархия Русской Православной Церкви».

В ходе реставрационных работ в подклетах Лазаревского храма после снятия разрушенного штукатурного слоя зафиксированы участки деструктурированной кладки сводов, а также выявлены многочисленные участки биопоражения наружной поверхности кладки.

В настоящий период специалистами АНО «Возрождение» выполняется очистка поверхности сводов от остатков штукатурного раствора, деструктурированного камня и шовного раствора. На следующем этапе работ будет произведена биоцидная обработка поверхности стен и реставрация кладки.

В ближайшее время планируется дообследование объекта, по результатам которого будут приняты окончательные решения о дальнейшем ходе реставрации.