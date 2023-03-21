Водитель из Струг Красных осуждён за пьяное вождение

21:04, 21 марта 2023, ПАИ

Житель Струго-Красненского района осуждён за управление автомобилем в состоянии опьянения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Прокуратурой Струго-Красненского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении гражданина Г.

Приговором Струго-Красненского районного суда он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем в состоянии опьянения, будучи подвергнутым ранее административному наказанию за аналогичное правонарушение).

С учётом позиции государственного обвинителя суд назначил Г. наказание в виде 100 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года. Кроме того автомобиль, которым управлял осуждённый, конфискован в доход государства.

Приговор суда не вступил в законную силу.