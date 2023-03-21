Администрацию Великих Лук обязали ликвидировать несанкционированную свалку

21:20, 21 марта 2023, ПАИ

В Великих Луках по требованию прокурора суд обязал местную администрацию ликвидировать несанкционированную свалку, сообщает Псковскому агентству информации пресс-служба прокуратуры Псковской области.

Прокуратурой Великих Лук проведена проверка соблюдения требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, отходах производства и потребления.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что на улице Гоголя в Великих Луках расположена несанкционированная свалка отходов площадью 10 453 кв. м.

МУ «Управление ЖКХ Администрации г. Великие Луки» и администрацией города Великие Луки в нарушение требований федерального законодательства, несмотря на внесённое прокурором города Великие Луки представление и наличие предписания органов Росприроднадзора, не принято надлежащих мер для ликвидации указанной несанкционированной свалки отходов.

В связи с этим прокурор города Великие Луки в интересах неопределённого круга лиц обратился в суд с иском о признании незаконным бездействия МУ «Управление ЖКХ Администрации г. Великие Луки» и администрации города Великие Луки и возложении на них обязанности устранить выявленные нарушения закона.

Вступившим в законную силу решением суда исковые требования прокурора удовлетворены. Реальное исполнение судебного акта находится на контроле в прокуратуре города Великие Луки.