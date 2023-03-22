Гдовские теннисисты заняли первое место на зональном первенстве

22:32, 21 марта 2023, ПАИ

Команда Островского района заняла третье место в зональном первенстве по настольному теннису, сообщает газета «Островские вести».

Зональное первенство по настольному теннису проходило в Порхове. В нём принимала участие команда островичей в составе Павла Богданова (7-й класс школы № 4), Максима Тарасова и Александры Спичак (оба из 7-го «А» класса школы № 7).

Как сообщил тренер из Дома детского творчества Олег Циркан, команда островских школьников, к сожалению, не смогла проявить себя в полной мере: сказалась длинная дорога, ребята не успели разогреться перед игрой. В результате островская команда заняла третье место на зональном первенстве. На первом месте — Гдовский район, на втором — порховские спортсмены.