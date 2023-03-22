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Общество

Один из самых больших праздников Руси наступил на народному календарю

22 марта на Руси считался одним из самых больших праздников в году, днем второй встречи весны. Первая была на Сретение, третью ждали на Благовещение, пишет calend.ru.

Крестьяне говорили, что «на Сороки день с ночью меряется, зима кончается, весна начинается». А предвестниками весны были жаворонки (хотя на Сороки, по поверью, из-за моря прилетали 40 разных птиц).

Хозяйки выпекали из теста печенье в виде птиц, как правило, 40 штук — по числу погибших мучеников, которых вспоминают 22 марта. 

Использовали упругое, хорошо вымешанное тесто (2 кг муки, 50 г дрожжей, 250 г растительного масла, стакан сахара, 0,5 литра воды, немного соли), в качестве смазки — сладкий крепкий чай.

Печенье давали ребятне, приговаривая: «Жаворонки прилетели, на головку детям сели». Детвора залезала на крыши, привязывала «жаворонков» к шестам и зазывала птиц скорей прилетать и приносить весну. Затем выпечку крошили и раскидывали по сторонам.
 

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