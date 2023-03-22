Один из самых больших праздников Руси наступил на народному календарю

07:54, 22 марта 2023, ПАИ

22 марта на Руси считался одним из самых больших праздников в году, днем второй встречи весны. Первая была на Сретение, третью ждали на Благовещение, пишет calend.ru.

Крестьяне говорили, что «на Сороки день с ночью меряется, зима кончается, весна начинается». А предвестниками весны были жаворонки (хотя на Сороки, по поверью, из-за моря прилетали 40 разных птиц).

Хозяйки выпекали из теста печенье в виде птиц, как правило, 40 штук — по числу погибших мучеников, которых вспоминают 22 марта.

Использовали упругое, хорошо вымешанное тесто (2 кг муки, 50 г дрожжей, 250 г растительного масла, стакан сахара, 0,5 литра воды, немного соли), в качестве смазки — сладкий крепкий чай.

Печенье давали ребятне, приговаривая: «Жаворонки прилетели, на головку детям сели». Детвора залезала на крыши, привязывала «жаворонков» к шестам и зазывала птиц скорей прилетать и приносить весну. Затем выпечку крошили и раскидывали по сторонам.

