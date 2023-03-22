Опочанка взяла два Гран-при на международном фестивале-конкурсе

23:37, 21 марта 2023, ПАИ

В Пскове в Доме офицеров с 18 по 20 марта проходил Хl Международный фестиваль-конкурс исполнительного мастерства «Открыты творчеству сердца», сообщает группа «Опочецкая жила».

Дарья Романова соревновалась в двух номинациях – в эстрадном и народном стилизованном вокале. Марина Дежурова как наставник Даши приехала на конкурс и поддержала её. По результатам фестиваля опочанка набрала максимальные баллы во всех номинациях и была приглашена на гала-концерт с песней на тувинском языке «Ахой».

Дарья получила самую высокую оценку жюри и на церемонии награждения получила за обе номинации сразу два Гран-при.