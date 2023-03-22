Пьяный пенсионер учинил ДТП в центре города

00:13, 22 марта 2023, ПАИ

В Пскове на улице Труда, у дома №13 водитель «Ниссан Тиида» не спаривался с управлением, выехал на встречную полосу и протаранил автомобиль «Рено». Об этом сообщает telegram-канал «Псковская сводка».

В результате ДТП пострадал 71-летний водитель «Ниссан Тиида». Он госпитализирован в медучреждение. А также пострадал водитель «Рено». Он от госпитализации отказался.

По словам очевидцев, водитель «Ниссан» находился в состоянии алкогольного опьянения.

На месте работают бригада скорой помощи, спасители АСС, сотрудники ДПС.

Обстоятельства произошедшего выясняются.