Пьяный пенсионер учинил ДТП в центре города
В Пскове на улице Труда, у дома №13 водитель «Ниссан Тиида» не спаривался с управлением, выехал на встречную полосу и протаранил автомобиль «Рено». Об этом сообщает telegram-канал «Псковская сводка».
В результате ДТП пострадал 71-летний водитель «Ниссан Тиида». Он госпитализирован в медучреждение. А также пострадал водитель «Рено». Он от госпитализации отказался.
По словам очевидцев, водитель «Ниссан» находился в состоянии алкогольного опьянения.
На месте работают бригада скорой помощи, спасители АСС, сотрудники ДПС.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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