Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Для выпускников Печорской гимназии создали памятные футболки

Фото газеты «Печорская правда»

17 марта в Печорской лингвистической гимназии прошла традиционная акция «День белых футболок», сообщает газета «Печорская правда».

Жители и гости Печор, проходящие по улице Псковской мимо Печорской лингвистической гимназии, могли увидеть интересные декорации на школе. Там большими буквами было написано «Цвет настроения — белый» и расклеены футболки из бумаги с именами. Суть акции заключается в проводах выпускников и укреплении связи поколений.

Фото газеты «Печорская правда»

В «День белых футболок» учащиеся одиннадцатого класса приходят на уроки в этом предмете одежды соответствующего цвета. И любой желающий, будь то ученик или учитель, оставляет на нём надпись с пожеланиями и подписью.

«Вот и я уже пишу пожелания на белых футболках наших выпускников. А в уже далёком 2012 году они были моими первоклассниками, и каждый из них навсегда поселился в моём сердце. И все 11 лет оно «поёт, улыбается и радуется»! Да, это счастье — быть вашей учительницей! Мечтайте, творите и ничего не бойтесь! Ведь рядом с вами ваши родители и мы, любящие вас учителя!» — напутствовала ребят их первая учительница Нина Кузьминых.

Своими воспоминаниями поделился и классный руководитель выпускников Олег Кузьминых: «В 2016 году я взял своих пятиклашек, перенял эстафету от своей супруги, их учителя начальных классов. Чего только не было за это время: поездки, походы, множество различных событий и интересных мероприятий! Вместе радовались победам, в трудные времена поддерживали друг друга! Сложно представить себе, что они уже выпускники, а я пишу им пожелания на белых футболках. Всё будет хорошо! Верю в своих детей. Только вперёд и никогда не сдаваться!»

Фото газеты «Печорская правда»

На переменах в «День белых футболок» звучала музыка, школьники танцевали. Желающие могли сделать фото в интерьере «телевизора». 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













22 марта 2023

Вода появилась в подземном переходе в Великих Луках
22 марта 2023

Для выпускников Печорской гимназии создали памятные футболки
22 марта 2023

Пьяный пенсионер совершил ДТП в центре города

21 марта 2023

Опочанка взяла два Гран-при на международном фестивале-конкурсе

21 марта 2023

Четыре колодца отремонтированы в Новоржевском районе
21 марта 2023

Гдовские теннисисты заняли первое место на зональном первенстве
21 марта 2023

Арбитражный суд Псковской области снял ряд ограничений с предприятия «Евро-Керамика Печоры»

21 марта 2023

При реставрации храма в Печорах используют биоцидную обработку поверхности

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...