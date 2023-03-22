Для выпускников Печорской гимназии создали памятные футболки

00:35, 22 марта 2023, ПАИ

17 марта в Печорской лингвистической гимназии прошла традиционная акция «День белых футболок», сообщает газета «Печорская правда».

Жители и гости Печор, проходящие по улице Псковской мимо Печорской лингвистической гимназии, могли увидеть интересные декорации на школе. Там большими буквами было написано «Цвет настроения — белый» и расклеены футболки из бумаги с именами. Суть акции заключается в проводах выпускников и укреплении связи поколений.

В «День белых футболок» учащиеся одиннадцатого класса приходят на уроки в этом предмете одежды соответствующего цвета. И любой желающий, будь то ученик или учитель, оставляет на нём надпись с пожеланиями и подписью.

«Вот и я уже пишу пожелания на белых футболках наших выпускников. А в уже далёком 2012 году они были моими первоклассниками, и каждый из них навсегда поселился в моём сердце. И все 11 лет оно «поёт, улыбается и радуется»! Да, это счастье — быть вашей учительницей! Мечтайте, творите и ничего не бойтесь! Ведь рядом с вами ваши родители и мы, любящие вас учителя!» — напутствовала ребят их первая учительница Нина Кузьминых.

Своими воспоминаниями поделился и классный руководитель выпускников Олег Кузьминых: «В 2016 году я взял своих пятиклашек, перенял эстафету от своей супруги, их учителя начальных классов. Чего только не было за это время: поездки, походы, множество различных событий и интересных мероприятий! Вместе радовались победам, в трудные времена поддерживали друг друга! Сложно представить себе, что они уже выпускники, а я пишу им пожелания на белых футболках. Всё будет хорошо! Верю в своих детей. Только вперёд и никогда не сдаваться!»

На переменах в «День белых футболок» звучала музыка, школьники танцевали. Желающие могли сделать фото в интерьере «телевизора».