Названы профессии, которые могут заменить нейросети

07:15, 22 марта 2023, ПАИ

Нейросети могут оставить без работы многих специалистов, считает почти половина опрошенных российских руководителей. Такие данные приводит исследовательский центр Зарплаты.ру.

Как считают уверенные в возможностях искусственного интеллекта участники исследования, в будущем нейросеть сможет заменить дизайнеров (53% ответов), маркетологов (46%), копирайтеров (45%), программистов и логистов (по 42%), бухгалтеров (33%), менеджеров по продажам (27%), HR-специалистов (26%), финансистов (22%), социологов (20%), юристов (15%), журналистов (13%), преподавателей (12%) и психологов (10%).

Как пишет РИА Новости, исследование показало, что о чат-боте с искусственным интеллектом ChatGPT знают 55% респондентов. Также 22% работодателей ищут в штат сотрудников, которые разбираются в ChatGPT. В основном таких сотрудников ищут в компаниях, которые работают в IT – 16%, финансовой сфере и строительстве – по 13%, автобизнесе – 10%, промышленности – 8%, маркетинге, сфере услуг, продажах – по 7%, медицине – и энергетике – по 5%.

По данным исследования, руководители готовы доверить нейросети переводы (51%), техническую поддержку (46%), подготовку аналитики (45%), генерацию текста (44%), создание дизайна (43%), ведение коммуникации (34%), написание кода (33%) и задачи, связанные с обучением людей (23%).

Наиболее остро, на взгляд респондентов, во внедрении искусственного интеллекта нуждаются IT (21% опрошенных), финансовая сфера (14%), маркетинг и сфера услуг (по 11%), образование (8%), продажи (6%), промышленность и медицина (по 5%).