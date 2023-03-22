В Роспотребнадзоре рассказали о лихорадке Западного Нила в России

08:10, 22 марта 2023, ПАИ

Случаи заболевания лихорадкой Западного Нила выявляются в России ежегодно, в 2022 году их было 33, в 2023 - два завозных, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

От человека к человеку болезнь не передается, основа профилактики - защита от укусов комаров, отмечают медики.

Ранее медики зарегистрировали в Красноярском крае первый случай заболевания лихорадкой Западного Нила. Выявили его у местной жительницы, вернувшейся из поездки в Таиланд.

