Третий этаж филиала псковской поликлиники капитально отремонтируют

08:59, 22 марта 2023, ПАИ

Третий этаж филиала городской поликлиники на улице Кузбасской Дивизии, 22 в Пскове капитально отремонтируют. Соответствующая информация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок.

Подрядчик проведёт ремонтные работы третьего этажа поликлиники (кабинеты бронхоскопии, эндоскопии, кабинеты центра здоровья, отделение дневного стационара).

Речь идёт об общестроительных и электромонтажных работах, замене дверей, подключении сантехнических приборов.

На капитальный ремонт поликлиники планируется потратить порядка 4 млн рублей. Время окончания срока подачи заявок — 29 марта. Ремонтные работы должны быть выполнены в течение 90 дней со дня заключения договора.



