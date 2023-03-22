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Общество

Третий этаж филиала псковской поликлиники капитально отремонтируют

Третий этаж филиала городской поликлиники на улице Кузбасской Дивизии, 22 в Пскове капитально отремонтируют. Соответствующая информация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок.

Подрядчик проведёт ремонтные работы третьего этажа поликлиники (кабинеты бронхоскопии, эндоскопии, кабинеты центра здоровья, отделение дневного стационара).

Речь идёт об общестроительных и электромонтажных работах, замене дверей, подключении сантехнических приборов.

На капитальный ремонт поликлиники планируется потратить порядка 4 млн рублей. Время окончания срока подачи заявок — 29 марта. Ремонтные работы должны быть выполнены в течение 90 дней со дня заключения договора.

 

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