Локнянские спортсменки привезли бронзу с чемпионата СЗФО

08:24, 22 марта 2023, ПАИ

Локнянские спортсменки завоевали бронзу в финале Северо-Западного федерального округа в чемпионате школьной лиги «КЭС-БАСКЕТ». Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель главы администрации Локнянского муниципального округа Иван Белугин.

«Войти в тройку лидеров — большая гордость и победа», — отметил он.

Иван Белугин подчеркнул, что благодаря девушкам Локнянский район прогремел на весь СЗФО.

Также он поименно перечислил имена спортсменок и добавил, что тренируют девушек Игорь Мунт и Владимир Шишов.