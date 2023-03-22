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Локнянские спортсменки привезли бронзу с чемпионата СЗФО

Локнянские спортсменки завоевали бронзу в финале Северо-Западного федерального округа в чемпионате школьной лиги «КЭС-БАСКЕТ». Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель главы администрации Локнянского муниципального округа Иван Белугин.

«Войти в тройку лидеров — большая гордость и победа», — отметил он.
 
Иван Белугин подчеркнул, что благодаря девушкам Локнянский район прогремел на весь СЗФО. 
 
Также он поименно перечислил имена спортсменок и добавил, что тренируют девушек Игорь Мунт и Владимир Шишов.
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