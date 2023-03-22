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Общество

Комплекс с воркаутом появится на улице Госпитальной в Пскове

Набор игровых элементов для малышей и комплекс с воркаутом появится на детской площадке на улице Госпитальной, 15. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Пскова Борис Елкин.

«Отдельным контрактом предусмотрели устройство дорожек и площадки для отдыха взрослых», — отметил Борис Елкин.

Ранее глава города рассказал о том, что на берегу реки Великой в районе улицы Отрадной в Пскове появится детская площадка, воркаут, кабинки для переодевания и места для отдыха. 

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