Врач рассказала, кто больше подвержен туберкулезу

09:13, 22 марта 2023, ПАИ

Любое острое перенесенное заболевание негативно влияет на иммунитет человека, вследствие чего человек становится более подвержен различным заболеваниям, в том числе и туберкулезу, сообщила главный внештатный специалист фтизиатр департамента здравоохранения Москвы Елена Богородская в преддверии Всемирного дня борьбы с туберкулезом.

«Любое острое перенесенное заболевание негативно влияет на иммунитет человека. И человек становится более подвержен различным заболеваниям, в том числе и туберкулезу», - приводит слова Богородской РИА Новости.

По ее словам, туберкулезом заболевает не каждый человек, который инфицирован, в большей части заболевают те люди, у которых имеется физиологический, врожденный либо приобретенный иммунодефицит, или временный иммунодефицит, связанный с каким-то другим заболеванием или состоянием.

«Наиболее значимые группы риска по туберкулезу - это медицинские группы риска, это те, кто имеет ВИЧ-инфекцию, иммунодефицит любого другого происхождения, например, после трансплантации органов, либо же люди, которые имеют онкогематологические заболевания или получают терапию имунносупресантами. Также к группам риска относятся люди, которые страдают психическими заболеваниями, наркологическими расстройствами, сахарным диабетом, болезнями желудочно-кишечного тракта или хроническими неспецифическими заболеваниями легких», - рассказала Богородская.

Врач отметила, что к группам риска относятся также бездомные, а также те, кто контактировал с больным туберкулезом или с латентной туберкулезной инфекцией.