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Общество

До +8 градусов ожидается сегодня в Пскове

Облачная погода, днем с прояснениями, ожидается в Псковской области 22 марта. Вечером местами пройдет небольшой дождь, сообщается в официальном Telegram-канале региона.

Ночью также пройдет небольшой дождь, в отдельных районах умеренный, по юго-востоку области без существенных осадков. Будет дуть ветер южных направлений, умеренный. Температура воздуха днем +4...+9, ночью +1...+6 градусов.

В Пскове вечером и ночью небольшой дождь. Температура днем +6...+8, ночью +3...+5 градусов. В Великих Луках без существенных осадков. Температура днем +7...+9, ночью +1...+3 градусов.

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