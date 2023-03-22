Псковские приставы вошли в тройку лучших в России

10:00, 22 марта 2023, ПАИ

Управление Федеральной службы судебных приставов по Псковской области заняло третье место в смотре-конкурсе на звание «Лучший территориальный орган Федеральной службы судебных приставов». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Итоги работы территориальных органов Федеральной службы судебных приставов за 2022 год подвели в Москве. Рейтинг эффективности и результативности включал 52 установленных показателя.

Почётный диплом третьей степени главный судебный пристав Псковской области Сергей Колесников получил из рук директора ФССП России Дмитрия Аристова.

Псковские приставы второй год подряд входят в тройку лучших по стране в своей группе.