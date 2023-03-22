Прокуратура через суд добилась ликвидации стихийной свалки в Великих Луках

10:21, 22 марта 2023, ПАИ

Прокуратура через суд обязала администрацию Великих Лук ликвидировать свалку, сообщили ПАИ в областном надзорном ведомстве.

Во время проверки выяснилось, что на улице Гоголя находится несанкционированная свалка площадью 10 453 кв. м. Управление ЖКХ администрации Великих Лук и администрация города, несмотря на внесенное прокурором представление и наличие предписания органов Росприроднадзора, не приняли надлежащих мер по ликвидации свалки.

В связи с этим прокурор Великих Лук в интересах неопределенного круга лиц обратился в суд с иском о признании незаконным бездействия муниципалитета и возложении на него обязанности устранить выявленные нарушения закона.

Вступившим в законную силу решением суда исковые требования прокурора удовлетворены. Реальное исполнение судебного акта находится на контроле в прокуратуре Великих Лук.