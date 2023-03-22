Образование ледяных заторов прогнозируется при вскрытии реки Великой

10:51, 22 марта 2023, ПАИ

В Северо-Западном федеральном округе могут появиться ледяные заторы, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

«Формирование заторов льда при вскрытии водоемов прогнозируется в среднем течении реки Великой в Псковской области и нижнем течении реки Мста в Новгородской области», - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС.

Ученые института отмечают, что в результате вскрытия рек на юге федерального округа существует вероятность подтопления населенных пунктов Тихвин, Тосно и Любань в Ленинградской области, а также в Ильмень-Волховской пойме Новгородской области.

Ранее сообщалось, что на реке Великой в Пскове начался ледоход.