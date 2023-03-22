Более 33 млн рублей направил Соцфонд псковским работодателям на охрану труда

11:28, 22 марта 2023, ПАИ

Более 33 млн рублей направил Соцфонд псковским работодателям на мероприятия по охране труда в 2022 году, сообщили ПАИ в псковском отделении учреждения.

До 1 августа 2023 года ОСФР по Псковской области ведет прием документов от работодателей на финансирование мероприятий, направленных на снижение производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников. Финансовое обеспечение мер осуществляется страхователем за счёт собственных средств с последующим их возмещением из бюджета Социального фонда России.

Программа по финансированию предупредительных мер реализуется в соответствии с законодательно установленными правилами. Согласно действующим правилам, страхователь может направить на мероприятия по охране труда до 20% от сумм страховых взносов, начисленных им за предшествующий календарный год за вычетом расходов на выплату пособий по временной нетрудоспособности и на оплату дополнительного отпуска застрахованного лица в период его лечения. Страхователи, обеспечившие санаторно-курортное лечение работников предпенсионного возраста, могут увеличить объём средств на предупредительные меры до 30%.

По результатам прошлого года самыми востребованными мероприятиями по охране труда на предприятиях Псковской области стали: приобретение для сотрудников средств индивидуальной защиты (СИЗ), санаторно-курортное лечение работников, проведение периодических медицинских осмотров. Так, за проведенные работодателями региона медосмотры Отделением фонда было возмещено порядка 11 миллионов рублей, за приобретение средств индивидуальной защиты – почти 14 миллионов, за санаторно-курортное лечение – чуть больше 5 миллионов.

В 2021 и в 2022 годах в число профилактических мер были включены мероприятия по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции. Страхователи направляли средства на приобретение масок, перчаток, антисептиков, рециркуляторов воздуха, термометров, санитайзеров и проведение лабораторного обследования работников на COVID-19. На эти цели ими было потрачено более 5 миллионов рублей.

С каждым годом в регионе увеличивается не только количество страхователей, осуществляющих расходы на меры по предупреждению производственного травматизма, но и суммы, направляемые Отделением фонда на их возмещение. Если на возмещение средств, например, в 2012 году для 100 страхователей отделение направило 11 миллионов рублей, то в 2022 году для 167 работодателей эта цифра превысила 33 миллиона рублей.

«С начала 2023 года в отделение Фонда поступило всего 15 заявлений от работодателей, - рассказала управляющий ОСФР по Псковской области Наталья Мельникова. – Как правило, страхователи откладывают обращение в Фонд по возмещению расходов на последний момент, а потом страдают от досадных ошибок. Был случай, когда у предприятия, потратившего несколько миллионов рублей на поддержание здоровья своих работников, на момент подачи заявления оказалась задолженность по взносам в фонд всего лишь в несколько рублей. По закону задолженность, независимо от суммы, является одной из причин в отказе на возврат средств. Заявление было подано в последний момент, времени на погашение задолженности не оставалось. В результате предприятие не вернуло свои затраты на профилактические меры за целый год».

Участие в программе финансирования предупредительных мер носит заявительный характер. Подать документы работодатели могут через портал государственных услуг gosuslugu.ru или в офисе отделения ОСФР по Псковской области по адресу: Псков, улица Кузнецкая, 7. Ознакомиться с полной информацией по предупредительным мерам можно на официальном сайте отделения.