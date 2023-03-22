Умер экс-глава Центризбиркома Владимир Чуров

11:16, 22 марта 2023, ПАИ

Скончался бывший глава Центризбиркома Владимир Чуров. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на бывшего зампредседателя ЦИК, а сейчас депутата Госдумы Леонида Ивлева.

У Владимира Чурова – богатая политическая биография, позволившая ему на протяжении практически десяти лет руководить главным избирательным органом страны, когда система выборов активно менялась. В начале 1990-х он перешел из депутатов Ленсовета в комитет по внешним связям администрации Санкт-Петербурга, где работал с 1991 по 2003 год, в том числе пять лет — под руководством Владимира Путина (курировал структуру с 1991 по 1996 г.).

В 2003 году Владимир Чуров стал депутатом Госдумы от ЛДПР, но проработал в этом качестве всего один созыв. Уже в 2007 году его назначили в Центризбирком, председателем которого он и был избран позже. В 2016 году Владимир Чуров уступил пост Элле Памфиловой – она перешла в ЦИК с должности уполномоченного по правам человека и организовала очередные думские выборы.