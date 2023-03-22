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Общество

Более девяти тысяч вакансий открыто в Псковской области

Более девяти тысяч вакансий открыто в Псковской области. Об этом на пресс-конференции в медиацентре ПАИ рассказала и. о. председателя комитета по труду и занятости населения Псковской области Алёна Трунова.

Она отметила, что ситуация на рынке труда в Псковской области остаётся стабильной. «У нас не отмечается увеличения безработицы. В прошлом году нам удалось повысить процент трудоустройства тех, кто к нам обратился, до 53%», — рассказала руководитель профильного комитета.

По её словам, в настоящее время для псковичей доступно более 9 тысяч вакансий. «Небольшое количество безработных, которые на них претендуют. Наблюдается территориальный дисбаланс, профессионально-квалификационный дисбаланс, поэтому мы не можем взять всех безработных и просто трудоустроить на эти самые 9 тысяч свободных мест», — констатировала она.

Алёна Трунова добавила, что сейчас идёт активная работа над трудоустройством бывших жителей Херсонской области. Вакансии открыты в основном в бюджетных сферах и в военном деле.

В июне планируется всероссийская ярмарка вакансий, пройдет она и в Псковской области, добавила руководитель комитета. «Скоро будем принимать заявки от работодателей на участие. В апреле пройдет репетиция этого мероприятия в мини-формате в нашем обновленном офисе на Коммунальной», - подытожила она.

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