Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Московский театр представит великолучанам спектакль по пьесе Островского

Московский театр «Револьвер» представит на сцене Великолукского драматического театра «Снегурочку» по пьесе А. Н. Островского, сообщили в пресс-службе учреждения.

Показы весенней сказки в двух действиях пройдут 6 апреля в 13:00 и 18:30 на большой сцене Великолукского драматического театра. «Это сказка, но отнюдь не детская – она взывает к подсознанию взрослых. Это крайне важно, потому что все, что связано с любовью и отношениями, привлекает безусловное внимание зрителя», - отметили в пресс-службе.

Над постановкой работала лауреат «Золотой маски» художник Ксения Сорокина, в основу музыкального оформления легли народные песни, подобранные фолк-певицей и педагогом Татьяной Куртуковой-Макеевой. Режиссер - Сергей Власов. 

Гастроли театра «Револьвер» проходят в рамках направления по поддержке негосударственных театров программы «Большие гастроли», организованной ФГБУК «РОСКОНЦЕРТ», согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры РФ.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













22 марта 2023

Около 35 тысяч человек посетили Изборск во время «Русской зимы»
22 марта 2023

Объявлен конкурс на проект реставрации усадьбы в Любенске
22 марта 2023

Для выпускников Печорской гимназии создали памятные футболки
21 марта 2023

Опочанка взяла два Гран-при на международном фестивале-конкурсе

21 марта 2023

При реставрации храма в Печорах используют биоцидную обработку поверхности
21 марта 2023

Акция «Окопные свечи» прошла в Великолукском районе

21 марта 2023

Великолукские танцоры стали призерами международного конкурса
21 марта 2023

Всероссийский фестиваль авторской песни и поэзии пройдет в Изборске


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...