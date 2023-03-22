Московский театр представит великолучанам спектакль по пьесе Островского

12:01, 22 марта 2023, ПАИ

Московский театр «Револьвер» представит на сцене Великолукского драматического театра «Снегурочку» по пьесе А. Н. Островского, сообщили в пресс-службе учреждения.

Показы весенней сказки в двух действиях пройдут 6 апреля в 13:00 и 18:30 на большой сцене Великолукского драматического театра. «Это сказка, но отнюдь не детская – она взывает к подсознанию взрослых. Это крайне важно, потому что все, что связано с любовью и отношениями, привлекает безусловное внимание зрителя», - отметили в пресс-службе.

Над постановкой работала лауреат «Золотой маски» художник Ксения Сорокина, в основу музыкального оформления легли народные песни, подобранные фолк-певицей и педагогом Татьяной Куртуковой-Макеевой. Режиссер - Сергей Власов.

Гастроли театра «Револьвер» проходят в рамках направления по поддержке негосударственных театров программы «Большие гастроли», организованной ФГБУК «РОСКОНЦЕРТ», согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры РФ.