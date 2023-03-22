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Культура

Объявлен конкурс на проект реставрации усадьбы в Любенске

Псковский музей-заповедник объявил о проведении конкурса на разработку научно-проектной документации на ремонтно-реставрационные работы и приспособление усадьбы в Любенске под современное использование. Это стало возможным благодаря выделению Министерством культуры Российской Федерации целевой субсидии.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Накануне в усадьбе в Любенске был завершен контракт по проведению первоочередных противоаварийных и консервационных работ, который был заключен в конце прошлого года на собственные заработанные средства музея-заповедника.

«Музей работает, предпринимаются все необходимые действия, – рассказала генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова. – Предварительно мы получили положительное заключение по смете расходов. Мы очень надеемся, что в этом году проектная документация будет подготовлена, а в 2024 году можно будет приступить к восстановлению усадьбы».

В рамках проведенных работ была разобрана и утилизирована пострадавшая часть главного здания усадьбы, укреплен исторический фундамент, проведены консервация уцелевшей части здания и раскопы, в результате которых обнаружено 10 предметов, ранее считавшихся утраченными: несколько столовых приборов, подсвечник, потешная пушка и другие. После реставрации им вернут экспозиционный вид, что позволит использовать их в выставках и музейных проектах.

В музее отметили, что при раскопах был обнаружен фрагмент керамического оформления камина, который по времени относится в предыдущим владельцам усадьбы Бухаровых. Сотрудники Псковского музея-заповедника заинтересовались композицией рисунка изразца и его историей и надеются найти интересный материал, связанный с этой находкой.

Напомним, что параллельно работе по подготовке проектно-сметной документации продолжается реставрация вещей, спасенных во время трагедии. А в усадьбе Николая Андреевича Римского-Корсакова Вечаша работает пополняемая выставка спасенных во время пожара мемориальных предметов.

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