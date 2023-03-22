О видах и особенностях рулонных газонов рассказали псковичам

13:15, 22 марта 2023, ПАИ

Ухоженная территория возле частного коттеджа, около торгового центра, в городских парках и скверах придает местности опрятный и эстетичный вид. Но зеленая трава не только радует глаз, но и насыщает воздух кислородом, которого особенно не хватает в условиях мегаполиса. Обустройство посевного газона – дело сложное и долгое, поэтому оптимальным вариантом для любого участка является готовое покрытие в рулонах, которое выращивается на специальных плантациях и срезается под конкретный заказ. Рулонный газон – идеальное по эстетике, эксплуатационным свойствам и стоимости решение для оформления лужаек.

Виды покрытий

Основу травостоя составляет многолетний мятлик – неприхотливая трава, обладающая ярким изумрудным цветом, приятной шелковистостью, устойчивостью к морозам и болезням. В зависимости от назначения может добавляться в разных пропорциях овсяница красная, меняющая характеристики ковра. Один рулон имеет 2 метра в длину и 40 см в ширину, масса колеблется от 15 до 25 килограммов в зависимости от впитанной влаги. Для использования на новом месте требуется полтора года ежедневного труда по выращиванию ровного, здорового покрытия, которое срезается вместе с корневой системой и грунтом. Доставка на объект выполняется паллетами по 63 рулона. Существует несколько типов рулонных газонов.

– Универсальный – недорогое покрытие, отличающееся неприхотливостью в уходе и устойчивостью к климатическим катаклизмам. Используется в частном, городском, магистральном озеленении.

– Спортивный – специальный вид травы с повышенной износоустойчивостью. Ковер способен выдерживать высокие нагрузки. Применяется для укладки на футбольных полях, теннисных кортах, волейбольных площадках.

– Теневыносливый – специально выведенный сорт мятлика, рассчитанный на места с нехваткой солнечного света. Даже в условиях недостатка ультрафиолета ростки не теряют своей прелести.

– Партерный – одно из самых привлекательных покрытий с потрясающе мягкой травой, рассчитанное главным образом на украшение территории. По ковру лучше не ходить – он плохо переносит нагрузки. Применяется как элемент ландшафтного дизайна.

Преимущества травы в рулонах

Если для обустройства традиционного посевного покрытия потребуются годы, в течение которых необходимо ежедневно следить за состоянием побегов, то рулонный газон будет готов к использованию спустя неделю после укладки. Важно дать корневой системе адаптироваться на новом месте и не ходить по траве в первые дни. Также не стоит забывать о том, что транспортировка и монтаж должны быть выполнены в максимально сжатые сроки, в идеале за сутки. В противном случае трава, доставляемая из питомника, без воды может погибнуть и не прижиться. Если эти условия соблюдены, то владелец сможет на протяжении долгих лет наслаждаться достоинствами рулонного газона.

– Создает идеально ровное покрытие с вертикальными стеблями.

– Препятствует прорастанию сорняков и посторонних побегов.

– Легко укладывается, быстро приживается, не болеет.

– Не требует специальных агрономических знаний для обслуживания.

– Способен прослужить свыше 30 лет при надлежащем уходе.

– Стоимость вполне доступна и необременительна для бюджета.

Нюансы укладки и ухода

Поскольку укладку травы необходимо осуществить максимально быстро для восстановления неизбежных при транспортировке потерь влаги, участок надо предварительно подготовить. Первым делом территория очищается от строительного мусора, грязи, пней. Мешающие кустарники корчуются, сорняки удаляются с помощью современных гербицидов, которые абсолютно безопасны для человека. Лучше всего рулонные газоны приживаются на слабокислых почвах: для этого вносятся специальные добавки. Щелочной грунт подкисляют торфом, глинистую землю разбавляют песком. Процесс монтажа включает несколько основных этапов.

– Холмики и впадины перекапываются, при необходимости завозится новый грунт. Участок трамбуется и выравнивается с небольшим уклоном для стока талых вод.

– Заранее намечаются дорожки. Они должны возвышаться над окружающей землей на 10–15 сантиментров, тогда ковер будет идеально смотреться на фоне тропинок.

– Первым делом укладываются прямые участки ковра вдоль дорожек и заборов. Потом вырезаются фигурные фрагменты около цветников, клумб, грядок.

– Элементы надо уложить плотно, но без нахлестов. После этого проводится легкая прикатка, обязателен обильный полив в первые семь дней.

Через неделю по ковру уже можно ходить и наслаждаться великолепной зеленью, приятной шелковистостью. Уход не потребует много времени: поливают траву 2–3 раза в неделю, по мере роста потребуется стрижка. Летом с апреля по август дважды в месяц понадобится внесение азотных удобрений, которые укрепляют побеги, дают возможность траве расти гармонично и не болеть. Для поступления воздуха к корням весной и осенью проводят аэрацию: прокалывают почву вилами. Нехитрый уход, быструю доставку, профессиональную укладку способны обеспечить специалисты «Фреш Газон». Компания, которая на протяжении многих лет занимается озеленением частных и муниципальных территорий, выделяется на фоне конкурентов безупречным качеством продукции, индивидуальным подходом к каждому заказу, европейским сервисом, доступными ценами на укладку рулонного газона от производителя и продажу.

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