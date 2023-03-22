Волейболистки колледжа ПсковГУ завоевали золото на первенстве города

13:10, 22 марта 2023, ПАИ

Золотыми призёрами стали волейболистки из колледжа ПсковГУ на первенстве города среди команд учащихся учреждений среднего профессионального образования, которое проходило с 13 по 20 марта. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

В турнире приняли участие пять команд: из агротехнического, медицинского колледжей, колледжа профессиональных технологий и сервиса, политехнического колледжа и колледжа ПсковГУ.

По итогам соревнований второе место завоевали спортсменки из медицинского колледжа, а бронза досталась команде из агротехнического колледжа.