Псковичей призвали привить питомцев от бешенства перед дачным сезоном

13:07, 22 марта 2023, ПАИ

Госветслужба приступила к выездным мероприятиям по вакцинации животных на дому накануне дачного сезона. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации города Пскова.

«В Псковской области приближается дачный сезон и становится острым вопрос заболевания домашних и диких животных бешенством. Бешенство – это зооантропонозное заболевание с летальным исходом до 100% как у животных, так и у людей», - говорится в сообщении.

Со списком адресов в Пскове, где проводится вакцинация, можно ознакомиться по ссылке.